Массовое захоронение азербайджанских военных найдено в Ходжавендском районе

4 окт. 13:37

Еще одно массовое захоронение найдено в Ходжавендском районе Азербайджана, в нем обнаружены останки азербайджанских военных.

Об этом сообщила начальник отделения медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Нурана Гусейнова.

По ее словам, были выявлены три участка с останками 12 человек, а именно азербайджанских военных.

"На останках есть одежда, обувь, здесь обнаружены ножи, окурки сигарет, пули, патроны. Останки будут направлены в отделение медицинской криминалистики для исследования", - пояснила Нурана Гусейнова.

Уточняется, что перед смертью у погибших были связаны руки и ноги.