Ереван ждет выхода ОДКБ из Армении

Спикер армянского парламента Ален Симонян в ходе визита в Россию 9 октября планирует обсудить вопросы, связанные с Организацией Договора о коллективной безопасности. При этом он использовал формулировку премьер-министра Никола Пашиняна "ОДКБ выйдет из Армении", отвечая на вопрос, возможен ли выход Армении из ОДКБ.

"Возможно, что ОДКБ вообще примет решение выйти из Армении. Если эта структура не дает соответствующей реакции, мы должны очень долго подумать и понять. Это не игра, чтобы делать быстрые и резкие движения, без понимания того, что мы будем делать после и что за этим последует", - приводит его слова Спутник-Армения.

Ален Симонян, как Пашинян ранее, не стал уточнять, что именно армянские власти подразумевают под процессом "выхода ОДКБ из Армении", но пообещал, что "однозначно будет говорить и настаивать на своих словах".

Напомним, в интервью общественному телевидению Симонян раскритиковал ОДКБ, заявив о необходимости включения механизма Организации, иначе, по его словам, можно считать, что такого механизма нет.

Как отметил главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко, подобные заявления являются формой военно-политического шантажа Ереваном Москвы. "Армения желает, чтобы все ее военные провокации и авантюры поддерживались ОДКБ. То есть она вела бы себя как агрессор, а при получении отпора со стороны Азербайджана запрашивала бы и получала подмогу со стороны вооруженных силы стран-членов ОДКБ. Разумеется, такой сценарий нереален. Поэтому и делаются такие заявления о "выходе ОДКБ из Армении", носящие характер шантажа", - сказал он.



"На протяжении последних нескольких недель это буквально постоянная история, все заявления в адрес ОДКБ делаются в Армении в одном и том же ключе. Но еще раз говорю, любые попытки Армении шантажировать своим выходом из ОДКБ для того, чтобы изменить позицию России, не сработают. Армения просто самой себе роет яму и в этом плане поступает абсолютно безответственно с точки зрения союзника, которым она себя провозглашала по отношению к России все последние годы", - заявил главный редактор "Национальной обороны".



В практическом плане Армения вполне может начать денонсацию документов об участии Армении в ОДКБ. "Это не будет одномоментным актом, потому что Армении нужны гарантии внешней безопасности. Очевидно, выход из ОДКБ будет синхронизирован с попыткой получить военную поддержку со стороны Франции и США. Возможны телодвижения Еревана по приглашению на свою территорию иностранных военных баз вместо российской. Мы можем также ожидать различного рода провокаций. Кроме того, в зону, где недавно проходили боевые действия, с армянской стороны могут быть введены какие-то европейские военные контингенты", - предположил Игорь Коротченко.



"Пашинян взял курс на абсолютный отрыв от России. Мы должны это понимать и соответственно вести себя предельно прагматично и жестко. Любые попытки шантажа со стороны Армении должны немедленно пресекаться. Я думаю, Россия вообще должна менять свою позицию и заставить Пашиняна выполнить все обязательства по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года и последующие договоренности на высшем уровне. Если Армения разрывает отношения с Россией, мы должны понимать, что перед нами уже будет недружественная страна, а следовательно, российские оценки ситуации в регионе будут пересмотрены кардинальным образом и не в пользу Еревана", - заключил он.