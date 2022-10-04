Киссинджер, Маск, … Путин отрезвил США

Дело к зиме, Евросоюз готовится к самому холодному периоду своей истории, а трезвые голоса приходят, откуда их совсем не ждали. Из США. В украинском конфликте Соединенные Штаты вместе с Великобританией, Польшей и Прибалтикой выступают в роли ястребов. Вашингтон недавно одобрил выделение $12 млрд Украине. Львиная доля помощи пойдет на военные нужды. США выделят 18 РСЗО HIMARS, сотни БТРов, радары и системы борьбы с БПЛА. После вхождение четырех регионов в состав России Госдеп пообещал сделать все для возвращения контроля над ними Киеву. Польша буквально вымогает танки у Германии взамен поставленных сотен Т-72 Украине, а прибалтийские члены НАТО требуют ввести всевозможные санкции против России.

Больше всех в НАТО страдает Западная Европа, прежде всего Германия. Однако канцлер Олаф Шольц примерно с мая начал ужесточать позицию и встал в линию с США в поддержке Украины. Опасаясь дальнейшего падения своего рейтинга и критики со стороны лидеров НАТО, Шольц пытается действовать в качестве "ответственного" лидера ЕС, готового противостоять России.

При всей поддержке Украины, 30 сентября наступил решающий момент для Запада. Либо он соглашается с fait accompli и признает новую реальность, либо это будет война на многие годы. Выдержит ли эту борьбу европейская экономика, нужно ли американскому избирателю тратить свои деньги на бесплодную помощь Украине и на каком значении остановится инфляция в Евросоюзе?

Несколько месяцев назад рациональное решение проблемы придумал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. В мае на Давосском форуме геополитик призвал Украину объявить о своем нейтральном статусе, а Запад – перестать добиваться военного поражения России. Киссинджер также допустил отказ Украины от претензий на Донбасс и фиксирование границ на линиях до 24 февраля. Прагматичные предложения экс-госсекретаря вызвали бурю эмоций в Киеве, его даже занесли в базу украинского "Миротворца".

Однако сегодня становится ясно, что это не какая-то отдельная инициатива престарелого геополитика. В США все громче раздаются трезвые голоса. Их выразителем и собирателем недавно стал миллиардер Илон Маск. Он предложил свой план урегулирования конфликта. Владелец SpaceX считает, что Крым должен остаться за Россией, а в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях под наблюдением ООН надо провести повторный референдум.

«Россия уйдет, если такова будет воля людей. <> Крым официально будет частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). Гарантии водоснабжения Крыма", - написал он в Твиттере. Как и Киссинджер, Макс считает неизбежным закрепление нейтрального статуса Украины.

В Украине слова Маска вызвали возмущение. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко предположил, что после слов Маска Россия заберет у США Аляску. Владимир Зеленский спросил у подписчиков, какого Маска они хотят – того, кто поддерживает Украину или Россию.

Критика Киева понятна. Главный спонсор Украины постепенно приходит в чувство. Это ощущается не только по заявлениям журналистов Fox News, бизнесменов и геополитиков. Джозеф Байден тоже опасается эскалации, и поэтому сразу отклонил просьбу Зеленского принять его страну в НАТО. Ранее, кстати, уступку территорий Украиной допускал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Смелые слова Маска – первые ростки протрезвления Запада. В дальнейшем, очевидно, таких заявлений будет больше. При этом пока в Белом доме не сменится власть, едва ли трезвые мысли будут материализованы.

А что если в 2024 году на выборах президента победит прагматичный Илон Маск?