Путин может подписать законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию уже сегодня

4 окт. 13:15

Президент России Владимир Путин может уже сегодня подписать законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Такой шанс есть. Вот-вот поступят. Скорее всего, сегодня они будут подписаны", - отметил он.

В ответ на вопрос о возможной публичной церемонии или выступлении российского лидера, представитель Кремля сказал, что таких мероприятий не будет, так как президент уже совершил по этому поводу "очень важное, эпохальное выступление".