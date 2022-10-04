Памуккале с начала года посетили свыше 1,55 млн туристов

4 окт. 13:10

Популярность древнего города Памуккале на западе Турции растет среди туристов, в январе-сентябре этого года достопримечательность посетили 1 557 851 турист, сообщает глава Ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Гази Мурат Шен.

Только в сентябре Памуккале посетили почти 272 тыс туристов, отметил глава Ассоциации. По его словам, туроператоры региона удовлетворены нынешним уровнем турпотока.

В будущем году, по оценкам DENTUROD, поток туристов в Памуккале продолжит расти.

Напомним, Памуккале входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.