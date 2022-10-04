"Лжетеррорист" приговорен к 3,5 годам строгого режима на Кубани

4 окт. 13:01

Тихорецкий городской суд вынес приговор местному жителю Алексею Попову, который обвинялся в лжетерроризме, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

"Суд признал Попова виновным по ч.2 ст.207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3, 5 года в колонии строгого режима. Также с Попова взыскан ущерб, причиненный преступлением", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Как следует из материалов дела, 25 декабря прошлого года ранее судимый мужчина, будучи в алкогольном опьянении, позвонил в службу "112" и сказал, что на железнодорожном вокзале Тихорецка заложена бомба. Территория была проверена, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили личность звонившего и задержали его.

На суде злоумышленник вину не признал. Он обжаловал приговор в краевом суде, но судебная коллегия по уголовным делам решила не менять решение суда первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.