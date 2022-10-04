СМИ: боснийский защитник "Ростова" отказался играть против России

4 окт. 13:00

Защитник футбольного клуба "Ростов", 24-летний Деннис Хаджикадунич заявил, что не хочет выходить на поле в матче против российской сборной, - пишет шведское издание Expressen.

"Это не тот матч, в котором я хочу участвовать. Ситуация, которая сейчас происходит, совершенно особенная. Хочу ли я вернуться в Россию? Сейчас точно нет. Так подсказывают мои инстинкты. Я не хочу возвращаться, учитывая, как это будет выглядеть", - сказал игрок, передает "АиФ-Ростов".

Мнение родного клуба, а сейчас он играет на правах аренды за шведский "Мальме" и сборную Боснии и Герцеговины, защитнику также неинтересно.

Напомним, в ноябре сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина должна сыграть товарищеский матч против Боснии, но игроки соперника выступают против такого матча.