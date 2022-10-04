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В Краснодарском крае отменили проверку системы оповещения

В Краснодарском крае отменили проверку системы оповещения

В среду на Кубани должны быть включиться сирены, однако плановую проверку систем оповещения населения отменили.

Комплексная проверка систем оповещения должна была состояться 5 октября.

"По решению министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, отменена плановая проверка систем оповещения населения", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Традиционно проверку систем оповещения в Краснодарском крае проводят дважды в год - в первую среду марта и октября.

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