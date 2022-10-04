В МИД заявили, что Иран обеспечивает безопасность посольство РФ на фоне беспорядков

4 окт. 12:47

Власти Ирана обеспечивают безопасность дипломатических представительств России в стране на фоне беспорядков, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Он также отметил, что Москва следит за обстановкой в Исламской Республике. "Местные власти оказывают максимальное содействие по обеспечению безопасности наших дипломатических представительств", - цитирует его ТАСС,

Он отметил, что, несмотря на обеспечение безопасности, всегда необходимо проверять бдительность. "Безопасность наших представительств и сотрудников - приоритет для МИД", - добавил он.