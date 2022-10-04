Крымчанин предстанет перед судом за попытку открыть люк самолета в полете

4 окт. 12:46

Пассажира самолета Москва - Хабаровск будут судить по обвинению в том, что в июле этого года он, будучи в алкогольном и наркотическом опьянении, пытался открыть люк воздушного судна, такое сообщение распространило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

В ведомстве отметили, что обвиняемый, понимая, что действует публично, громко и безадресно нецензурно ругался в отношении пассажиров.

"Кроме этого, перемещаясь по салону самолета, мужчина предпринял попытку открыть люк судна, находящегося в воздушном пространстве, тем самым создал угрозу безопасности полета", - пояснили в ведомстве.

В итоге 57-летний пассажир угомонился лишь перед посадкой в Хабаровске. Его задержали, свою вину он признал в полном объеме. Было открыто дело по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте".

В следственном управлении отметили, что фигурант - житель Крыма, передает РИА Новости.