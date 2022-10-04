Адыгейский государственный университет примет дни научного кино

4 окт. 12:42

Адыгейский государственный университет станет новой региональной площадкой проведения фестиваля актуального научного кино ФАНК, в рамках которого здесь организуют бесплатные показы шести кинолент с дальнейшим обсуждением темы с экспертами и зрителями.

Первый фильм будет показан 11 октября - это будет документальный фильм "Будущее за нами?", который сняла российский режиссер Юлия Быба и рассказывающий о том, как технологические компании управляют людьми. Фильм поднимает вопрос о том, благо или зло несет собой искусственный интеллект, заставляет задуматься, насколько наша жизнь сегодня зависит от нас самих и чего нам ждать завтра, - передает "АиФ-Адыгея".

Модератором дискуссии после показа выступит кандидат технических наук, заведующий кафедрой автоматизированных систем обработки информации и управления АГУ Павел Бучацкий.

Напомним, фестиваль ФАНК - российский фестиваль научных и научно-популярных фильмов. Впервые он состоялся в 2015 году и проходит при поддержке министерства культуры РФ. Это новый формат фестиваля, соединяющий авторское документальное кино о науке и технологиях, научные стендапы, лекции и дискуссии. ФАНК не привязан к конкретному времени или месту - его события проходят в течение всего года в разных городах.