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В Кыргызстане начали делать бустерные прививки от коронавируса

В Кыргызстане начали делать бустерные прививки от коронавируса

В Кыргызстане на фоне начала эпидемиологического подъема сезона гриппа и простуд стартовала кампания по вакцинации граждан бустерной дозой против COVID-19.

Минздрав республики усиливает темпы вакцинации населения бустерными дозами. Сделать прививку могут все граждане, ранее прошедшие полный курс вакцинации. В Кыргызстане в достаточном количестве имеются вакцины от коронавируса Sinopharm и Pfizer.

Лица старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями с 15 сентября могут получить четвертую дозу вакцины, уточнили в киргизском Минздраве.

Полный курс вакцинации от коронавируса в Кыргызстане с начала пандемии прошли 1 341 385 человек - 19,8% населения.

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