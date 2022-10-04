Иран призвал Байдена обратить внимание на ситуацию с правами человека в США

4 окт. 12:35

Тегеран осуждает возможное введение новых американских санкций против Ирана под лицемерными предлогами, такие ограничения являются преступлением против человечества, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Он напомнил, что Вашингтон на протяжении длительного времени вмешивается во внутренние дела Палестины, Афганистана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии и некоторых государств американского континента. Канани также призвал Байдена подумать о ситуации с правами человека в Штатах, а не Иране.

"Президента США должны беспокоить многочисленные санкции против иранской нации, названные администрацией США "беспрецедентными и парализующими". Эти санкции представляют собой преступление против человечества", - цитирует его ТАСС.