Red Wings полетит из Ставрополя в Ташкент

4 окт. 12:29

Российская авиакомпания Red Wings в ноябре начнет выполнять регулярные прямые авиарейсы из Ставрополя и Уфы в Ташкент.

Первый рейс запланирован на 4 ноября, летать в Ташкент будут лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

На каждом направлении запланирован один рейс в неделю, по пятницам. Билеты уже появились в продаже, из Ставрополя в Ташкент можно добраться за 16,2 тыс рублей (около 2,3 млн сумов), в обратном направлении - 12,8 тыс рублей (1,8 млн сумов).

Red Wings также выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Екатеринбург и Махачкалу.