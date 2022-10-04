Черкесск впервые примет всероссийские соревнования по каратэ

4 окт. 12:26

В предстоящую пятницу в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) соберутся более 400 спортсменов-каратистов со всей страны, - рассказал президент Федерации каратэ КЧР Аслан Айбазов.

"Всероссийские соревнования по каратэ будут проходить с 7 по 9 октября во дворце спорта "Юбилейный". На сегодняшний день зарегистрировались более 410 спортсменов из 12 регионов страны, в том числе Кабардино-Балкарии, Ростовской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Ставропольского и Краснодарского краев", - рассказал Айбазов, передает ТАСС.

Состязания пройдут в шести возрастных категориях - от "8-9 лет" до "старше 18 лет", турнир такого масштаба проходит в регионе впервые, а его победители, которых будут определять судьи международной категории, смогут получить титул мастера спорта. "Такого рода мероприятия - это популяризация вида спорта среди детей и подростков, что, в свою очередь, позволит нам увеличить число каратистов в Карачаево-Черкесии и открыть первую в республике Школу каратэ. Мы стремимся выйти на передовые роли в округе и войти в число самых успешных федераций", - отметил Айбазов.