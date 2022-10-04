Профильный комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2023-2025 годы

4 окт. 12:23

Комитет Государственной думы по финансовому рынку поддержал проект федерального бюджета на 2023-2025 годы, а также рекомендовал принять его в первом чтении.

В заключении по проекту комитет отметил, что федеральный бюджет составлялся в условиях экономической и политической нестабильности, так что основными направлениями расходов стали соцподдержка населения, нацоборона, нацбезопасность и нацэкономика.

В него также заложены резервные средства - для возможного использования при непредвиденных изменениях макроэкономической и геополитической ситуации.

"Законопроектом изначально заложено дальнейшее изменение направлений бюджетных расходов, поэтому исполнение бюджета на 2023 год сложно прогнозировать", - констатировали в комитете.