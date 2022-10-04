Москва ведет диалог по проведению встречи глав МИД Турции и Сирии

4 окт. 12:10

Мы активно контактируем с партнерами по предложению предоставления площадки для встречи министров иностранных дел Турции и Сирии Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада.

Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, работа по данному направлению ведется очень активная.

В сентябре Reuters сообщали о переговорах главы турецкой Национальной разведывательной организации Хакана Фидана и шефа сирийского Бюро национальной безопасности Али Мамлюка, стороны обсуждали возможность встречи глав МИД обеих стран.