Прилив на Каспии затопил автомобили, люди оказались в ловушке

4 окт. 12:08

В Атырауской области спасли людей из двух автомобилей, оказавшихся затопленными мощным приливом на берегу Каспийского моря, передает МИА "Казинформ".

Сотрудникам ДЧС региона накануне поступило сообщение о том, что в Исатайском районе недалеко от населенного пункта Манаш сильный прилив привел к тому, что в Каспии оказались два легковых автомобиля с людьми. Граждане не могли выбраться из ловушки самостоятельно.

Сотрудники пожарной части Исатайского района ДЧС Атырауской области, пограничники поста Жанбай и полицейские прибыли на помощь. Им удалось обнаружить затопленные Каспием автомобили и эвакуировать двух человек. Пострадавшие доставлены в село Аккистау, их состояние удовлетворительное.