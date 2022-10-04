В Казахстане выдвинут второй кандидат на пост президента

4 окт. 12:08

После заседания РОП "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" выдвинуло кандидата в президенты Республики Казахстан, - сообщили в ЦИК страны.

Им стал руководитель Института экономических исследований Международного научного комплекса "Астана" Мейрам Кажыкен: он написал заявление в Центральную избирательную комиссию о согласии баллотироваться и внес избирательный взнос на счет ЦИК, - передает Sputnik Казахстан.

Мейрам Кажыкен родился 5 апреля 1961 года в Майском районе Павлодарской области. Он окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности инженер гидротехник, аспирантуру Московского гидромелиоративного института, а также Национальную высшую школу государственного управления при президенте Казахстана.