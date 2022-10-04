США готовят "мягкие" санкции в отношении российских нефти и нефтепродуктов

4 окт. 11:43

Новые санкции G7 против РФ, которые должны затронуть нефть и нефтепродукты, будут вводиться постепенно и будут достаточно мягкими, - заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис.

"Новые санкции G7 в отношении РФ, которые должны вступить в силу 5 декабря, затронут сырую нефть и нефтепродукты и пройдут в три этапа", - приводит заявление Харриса на пресс-конференции в Женеве РИА Новости.

Позднее будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки. В то же время потолок цены будет достаточно высоким, чтобы стимулировать Россию поддерживать добычу, и будет выше предельных издержек добычи для самой дорогой нефтяной скважины в РФ.

Представитель американского Минфина также заявил, что решение по цене в рамках введения ограничений на стоимость нефти из РФ в контексте новых санкций стран G7 еще не принято.