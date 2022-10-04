Европа решила охранять морские трубопроводы после взрывов на "Северных потоках"

4 окт. 11:32

Воды Северного моря, где проходят трубопроводы, патрулируют совместно фрегат британского Королевского военно-морского флота HMS Somerset и корабли ВМС Норвегии, передает телеканал NRK.

"Фрегат Королевского флота находится в Северном море и сотрудничает с норвежским флотом для спокойствия тех, кто работает рядом с трубопроводами", - сообщается в Twitter министерства обороны Великобритании.

Решение направить фрегат связано с недавними инцидентами на трубопроводах "Северный поток", отмечает телеканал.

Ранее власти Норвегии обратились "за содействием [к другим членам] НАТО в сфере наблюдения за объектами на шельфе и мониторинга их безопасности".