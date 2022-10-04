Заболеваемость коронавирусом в России продолжает падать

4 окт. 11:30

В России за минувшие сутки выявили 21 687 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 442, в Санкт-Петербурге - 1 763, в Подмосковье - 495. В Краснодарском крае - 447, в Ставропольском крае - 44, в Крыму - 137, в Дагестане - 40, в Кабардино-Балкарии - 65, в Адыгее - 58, в Карачаево-Черкесии - 50, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 24, в Ингушетии - 10.

Общее число инфицированных в России достигло 21 094 872.

Госпитализированы за сутки 3083 человека. Выздоровели 45 437 пациентов, за все время - 20 221 339.

Умер за сутки 107 человек, с начала пандемии – 387 666.