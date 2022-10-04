Армению экстренно ведут к миру с Азербайджаном и Турцией 

Региональные СМИ опубликовали сегодня несколько утечек, свидетельствующих об ускоренном продвижении нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Складывается картина, в которой совершенно все внутренние и внешние игроки стимулируют сейчас Ереван урегулировать контакты с соседями до конца года.

Так, турецкая газета Sabah, ссылаясь на свои источники в Анкаре, подтвердила намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести личную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге 6 октября. Неназванные чиновники сообщили, что Эрдоган предложит Пашиняну вести армяно-турецкий диалог не в третьих странах, а в Турции и Армении поочередно, а также представит конкретные инициативы по снижению напряженности в отношениях Еревана с Баку и скорейшему подписанию мирного договора между ними.

Напомним, что в последний раз встреча на высшем уровне Турция-Армения проводилась 14 октября 2009 года. Тогда президент Армении, один из лидеров "партии войны" Серж Саргсян прибыл в Бурсу, где его принял президент Турции Абдулла Гюль. Визит состоялся через четыре дня после подписания армяно-турецких протоколов в Цюрихе и был призван закрепить старт первой попытки нормализации отношений двух стран. Однако уже 12 января 2010 года Конституционный суд Армении пересмотрел протоколы и отказался от положения об установлении армяно-турецкой границы по Карсскому договору (который Ереван не признает по сей день), и на этом диалог де-факто застопорился.

Характерно, что в наши дни, 13 лет спустя, Эрдоган готовится посвятить значительную часть переговоров с Пашиняном армяно-азербайджанскому урегулированию, причем не просто поговорить о необходимости примирения двух государств, но выдвинуть турецкие предложения для достижения этой цели. Тогда, в конце нулевых, тема армяно-азербайджанского конфликта не была включена в армяно-турецкие протоколы, однако эта тактика ни к чему не привела: Армения, увидев, что от нее не требуют изменить политику по ключевой для региона проблеме Карабахской войны, решила, что находится в сильной позиции, и отказалась менять политику по претензиям к Турции. Сегодня ситуация изменилась принципиально: Ереван потерпел разгромное поражение и в войне, и в дипломатии, так что сегодня мирного договора с Баку от него требует буквально весь мир, за исключением лоббистов националистической части армянской диаспоры. Поэтому турецкий лидер обязательно будет говорить о нормализации отношений Армении с Азербайджаном как об условии нормализации отношений Армении с Турцией.

Таким образом Турция, стремящаяся закрепить за собой роль посредника в сложных отношениях между любыми ее соседями, включается в процесс стабилизации Южного Кавказа, в котором уже активно работают Россия и Запад. У каждой из сторон есть свои инструменты воздействия на Ереван, и турецкий рычаг – это открытие прямых коммуникаций между государствами и налаживание взаимовыгодных экономических связей. У Армении и так есть бизнес-контакты с Турцией, хотя в армянском обществе, особенно в националистически настроенной среде, об этом не принято громко говорить. Однако ведение такого бизнеса наталкивается на довольно большое число препятствий, и устранение этих препон Турция и может предложить Армении, если армянские власти все-таки найдут в себе силы отказаться от идеологических барьеров и сделать выбор в пользу развития своей страны, а не иллюзорных проектов, построенных на агрессии к соседям.

Между тем армянская газета "Паст", ссылаясь на источники в Ереване, утверждает, что Евросоюз требует от Армении подписать мирный договор с Азербайджаном уже в начале ноября, практически во вторую годовщины победы Баку в Карабахской войне. Неназванные армянские источники сообщили, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, будучи в Ереване, призвал режим Никола Пашиняна согласовать беловой вариант мирного договора до конца октября. В газете также подчеркнули, что процесс разработки договора ведется с полного одобрения России.

Если информация "Паста" верна, а она похожа на правду, то в настоящее время на Южном Кавказе мы можем видеть необычную для 2022 года форму дипломатического сотрудничества Москвы и Брюсселя. И Россия, и Евросоюз воздействуют на Ереван, чтобы тот прекратил затягивать послевоенные процессы и перешел наконец от провокаций и обвинений к конструктивной работе с Баку по нормализации отношений. Связано это с тем, что у России и Запада совпали стратегические интересы в отношении Южного Кавказа: и той, и другой стороне этот регион нужен мирным и стабильным. Причины такой потребности у них разные, но следствие одно и то же: ни у кого не осталось мотивов для поддержания напряженности между Арменией и Азербайджаном, а потому все вместе сейчас подталкивают Никола Пашиняна к подписи на мирном договоре.

России Южный Кавказ нужен мирным в принципе. И Азербайджан, и Армения – союзники России, тесно связанные с ней по всем направлениям, и сегодня, когда в мире происходит глобальная перестройка международной системы отношений, Москва как никогда стремится добиться долговременной стабильности Южного Кавказа. Европа, в свою очередь, заботится о собственной энергобезопасности, и с этой точки зрения Азербайджан рассматривается как поставщик небольших, но стабильных объемов природного газа с перспективой постепенного их наращивания, а Армения попросту не имеет никакой ценности. Даже Франция, где активно действуют лоббисты интересов армянской диаспоры, больше заинтересована в контактах с Баку, чем с Ереваном. Церемония открытия интерконнектора Греция-Болгария в эту субботу показала, как высоко ЕС оценивает сотрудничество с Азербайджаном, поэтому в усилении давления на Армению с европейской стороны нет ничего удивительного.

Поэтому становится понятным признание Никола Пашиняна в том, что ни один крупный международный игрок не хочет поддерживать реваншистские планы Еревана против Баку: это действительно так, даже США сегодня не интересно портить отношения с Азербайджаном ради привлечения Армении на свою сторону в геополитическом противостоянии с Россией. Как и тема карабахских армян, тема Россия-или-Запад сегодня вынесена за скобки армяно-азербайджанского урегулирования. Только если интеграция карабахских армян в азербайджанское общество и государство является внутренним делом Баку, то игры в сближение с Брюсселем и Вашингтоном для отдаления от Москвы признаны внутренним делом Еревана. Армянские власти, если они так этого хотят, могут и дальше дрейфовать в Евро-Атлантику, но без всякой привязки к нормализации отношений с Азербайджаном. И Россия, и Запад требуют от Армении подписать мирный договор и перестать создавать проблемы в регионе.