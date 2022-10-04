Лоукостер Air Arabia Abu Dhabi запускает рейсы в Россию из ОАЭ

4 окт. 11:20

Малобюджетный арабский авиаперевозчик Air Arabia Abu Dhabi начинает полетную программу из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, - сообщает Tourdom.

Первый его рейс отправится в столичный аэропорт Домодедово 18 ноября. На маршруте будут курсировать авиалайнеры Airbus A320, пока они будут летать пять раз в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, однако в дальнейшем количество рейсов может увеличиться, - передает РИА Новости.

Планируется, что стоимость билета в одну сторону составит 27 тыс рублей.

Напомним, лоукостер - дочерняя авиакомпания Air Arabia, он базируется в аэропорту Абу-Даби.