В АТОР сообщили, что у 99% организованных туристов нет проблем с выездом на отдых

4 окт. 11:12

С проблемами при пересечении границы не сталкиваются около 99% клиентов российских туроператоров, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

"64% представителей туристической розницы ответили, что все или подавляющее большинство их клиентов смогли спокойно выехать за границу. О том, что в условиях частичной мобилизации их туристы не смогли выехать за рубеж, сообщили в восемь раз меньше турагентов (только 6%). В абсолютных цифрах это всего 22 эпизода", - отметили в АТОР.

Если экстраполировать эти данные на весь рынок, можно понять, что речь идет о нескольких десятках или, как максимум, около 100-200 уже зафиксированных случаев среди организованных туристов. "А у подавляющего большинства клиентов туроператоров (с учетом количества отказов - то у 99%) все нормально", - заявили в ассоциации.

Сейчас часть туристов переориентировалась на внутренний рынок. "Тем не менее, как полагают эксперты, по мере общей стабилизации ситуации, приближения зимнего сезона и появления новых прямых рейсов в теплые страны, продажи на выездных направлениях постепенно восстановятся до сезонного уровня", - уверены в АТОР.