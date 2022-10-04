Минобороны Азербайджана рассказало об очистке Дашкесанского района от армянских мин (ФОТО)

4 окт. 11:06

Территория Дашкесанского района Азербайджана очищается от мин, установленных в ходе широкомасштабной провокации ВС Армении, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

"Нашими саперами были обнаружены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 452 противопехотные мины типа Э-001 M, закопанные армянскими диверсионными группами на указанной территории", - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана продолжают очистку заминированных армянской стороной территорий.