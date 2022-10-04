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Минобороны Азербайджана рассказало об очистке Дашкесанского района от армянских мин (ФОТО)

Минобороны Азербайджана рассказало об очистке Дашкесанского района от армянских мин (ФОТО)
Минобороны Азербайджана рассказало об очистке Дашкесанского района от армянских мин (ФОТО)
Минобороны Азербайджана рассказало об очистке Дашкесанского района от армянских мин (ФОТО)
Минобороны Азербайджана рассказало об очистке Дашкесанского района от армянских мин (ФОТО)

Территория Дашкесанского района Азербайджана очищается от мин, установленных в ходе широкомасштабной провокации ВС Армении, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

"Нашими саперами были обнаружены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 452 противопехотные мины типа Э-001 M, закопанные армянскими диверсионными группами на указанной территории", - рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана продолжают очистку заминированных армянской стороной территорий.

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