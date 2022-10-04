На Ставрополье подвели итоги двухмесячного велобиатлона

4 окт. 11:03

Кисловодск впервые принял двухмесячный марафон по велобиатлону, - сообщили в пресс-службе городской администрации города-курорта.

"С августа по октябрь в Кисловодске проходили кроссовые соревнования на время по велобиатлону. Участие в них приняли учащиеся практически всех учебных заведений города, а также взрослое население - всего около 700 человек. Марафон состоял из нескольких этапов, во время каждого спортсменам нужно было преодолеть двухкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. По итогам всех заездов победила команда военно-патриотического клуба "Беркут", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев, передает ТАСС.

Помимо кисловодчан, в марафоне приняли участие студенты из Ессентуков, Пятигорска и КЧР. Соревнования показали, что велосипедный спорт пользуется большой популярностью среди местных жителей, поэтому в Кисловодске продолжат развивать велосипедное движение, - добавил глава курорта.