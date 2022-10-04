В Сочи продолжаются поиски туриста из Ленинградской области, пропавшего в море

4 окт. 10:56

Второй день спасатели в Сочи ведут поиски туриста, которого в последний раз видели купающимся в море.

Информация о том, что районе пляжа "Мандарин" в море видели человека, который скрылся из виду в воде и, возможно, утонул, поступила спасателям 3 октября. Было установлено, что пропавший – 60-летний житель Ленинградской области.

Накануне шторм в море не позволил спасателям выйти на катере и провести водолазные работы. Специалисты в пешем порядке несколько раз обследовали береговую линию, мужчина не был обнаружен.

Сегодня поиски пропавшего туриста продолжаются, спасатели вышли на катере в море, информирует пресс-служба ЮРПСО МЧС России.