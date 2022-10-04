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Еще пятеро депутатов парламента Грузии ушли из правящей партии

Еще пятеро депутатов парламента Грузии ушли из правящей партии

Депутаты грузинского парламента Ираклий Берая, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Заал Микеладзе и Эка Сепашвили покинули ряды партии "Грузинская мечта" и примкнули к новообразовавшемуся общественному движению "Сила народа", заявил один из лидеров движения, депутат Созар Субари.

"Парламентский состав нашего движения расширяется. К нашей парламентской команде добавились еще пять парламентариев: Эка Сепашвили, Виктор Джапаридзе, Давид Качарава, Дачи Берая и Заал Микеладзе. В общей сложности наше движение в парламенте Грузии будет представлено девятью депутатами, что означает, что мы в законодательном органе будем третьей по численности политической группой", - цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что к новому движению примкнули известные грузинские эксперты и общественные деятели. По словам Субари, парламентскому большинству опасность распада не грозит, так как депутаты нового движения все равно останутся в составе парламентского большинства.

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