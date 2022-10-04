Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа для купюры 500 рублей

4 окт. 10:49

Экспертная группа выбрала более 60 достопримечательностей СКФО, которые могут изобразить на новой банкноте в 500 рублей. Такое сообщение опубликовано на сайте Центрального банка России.

"В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа", - отметили в регуляторе.

Для украшения оборотной стороны предложены памятники и известные места республик Северного Кавказа. Больше всего голосов получили гора Эльбрус, Дербентская крепость, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

В число претендентов входят также Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чечни, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель (соединяет Северную и Южную Осетию), памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани и другие.

"Художники Банка России и Гознака подготовят ряд концептуальных эскизов с различным сочетанием объектов из финальной группы. Окончательное решение примет Совет директоров Банка России", - заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.