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Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа для купюры 500 рублей

Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа для купюры 500 рублей

Экспертная группа выбрала более 60 достопримечательностей СКФО, которые могут изобразить на новой банкноте в 500 рублей. Такое сообщение опубликовано на сайте Центрального банка России.

"В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка Эолова арфа", - отметили в регуляторе.

Для украшения оборотной стороны предложены памятники и известные места республик Северного Кавказа. Больше всего голосов получили гора Эльбрус, Дербентская крепость, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

В число претендентов входят также Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чечни, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель (соединяет Северную и Южную Осетию), памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани и другие.

"Художники Банка России и Гознака подготовят ряд концептуальных эскизов с различным сочетанием объектов из финальной группы. Окончательное решение примет Совет директоров Банка России", - заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

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