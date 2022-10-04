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Константин Косачев переизбран вице-спикером Совфеда

Константин Косачев переизбран вице-спикером Совфеда

Совет Федерации России на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев переназначил в Совфед от правительства региона действующего сенатора, заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева. Соответствующий указ уже подписан.

Константин Косачев впервые в 2015 году был назначен сенатором от правительства Марий Эл.

В роли вице-спикера Косачев координирует деятельность Совфеда по вопросам межпарламентского сотрудничества, работу комитетов по международным делам, по науке, образованию и культуре.

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