Константин Косачев переизбран вице-спикером Совфеда

4 окт. 10:44

Совет Федерации России на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев переназначил в Совфед от правительства региона действующего сенатора, заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева. Соответствующий указ уже подписан.

Константин Косачев впервые в 2015 году был назначен сенатором от правительства Марий Эл.

В роли вице-спикера Косачев координирует деятельность Совфеда по вопросам межпарламентского сотрудничества, работу комитетов по международным делам, по науке, образованию и культуре.