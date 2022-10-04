Спасатели Узбекистана и Беларуси проведут совместные учения

4 окт. 10:43

В Самарканде прошла встреча министров по чрезвычайным ситуациям Узбекистана и Беларуси, - сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Абдулла Кулдашев и Вадим Синявский обсудили вопросы текущего взаимодействия и наметили планы на сотрудничество в ближайшие два года, обсудив наиболее эффективные методы профилактики чрезвычайных ситуаций, предотвращение человеческих жертв, подготовку квалифицированных кадров, оснащение сотрудников средствами индивидуальной защиты нового поколения, а также материально-техническое обеспечение пожарных аварийно-спасательных подразделений, - передает Sputnik Узбекистан.

Также министры рассмотрели вопрос о проведении совместных учений для спасателей из обеих стран.

По итогам совещания был подписан план мероприятий на 2023-2024 годы, в котором, в частности, есть пункт о совместных тренировках, в которых будет совершенствоваться взаимодействие спасательных подразделений в кризисных ситуациях, и ряд других пунктов.