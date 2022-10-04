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Оппозиция подобрала замену главе фракции "Честь имею"

Оппозиция подобрала замену главе фракции &quot;Честь имею&quot;

Оппозиционная "Честь имею" выдвинула кандидатуры Айка Мамиджаняна, Тиграна Абрамяна, Тарона Маркаряна на пост главы фракции вместо Артура Ванецяна, прекратившего свою деятельность в Национальном собрании (парламенте) Армении, - сообщает сайт армянского парламента.

"Поскольку члены фракции "Честь имею" не участвовали в заседании совета, было решено отложить обсуждение этих вопросов”,– говорится в сообщении парламента, передает Sputnik Армения.

Фракция предложила Айку Мамиджаняну занять место Ванецяна в Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами Армении и России. Мамиджаняну также предложили место Ванецяна в составе армянской делегации в Межпарламентских ассамблеях СНГ и ОДКБ.

В ряд межпарламентских групп дружбы вместо Ванецяна предложено включить действующих членов фракции.

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