Оппозиция подобрала замену главе фракции "Честь имею"

4 окт. 10:28

Оппозиционная "Честь имею" выдвинула кандидатуры Айка Мамиджаняна, Тиграна Абрамяна, Тарона Маркаряна на пост главы фракции вместо Артура Ванецяна, прекратившего свою деятельность в Национальном собрании (парламенте) Армении, - сообщает сайт армянского парламента.

"Поскольку члены фракции "Честь имею" не участвовали в заседании совета, было решено отложить обсуждение этих вопросов”,– говорится в сообщении парламента, передает Sputnik Армения.

Фракция предложила Айку Мамиджаняну занять место Ванецяна в Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами Армении и России. Мамиджаняну также предложили место Ванецяна в составе армянской делегации в Межпарламентских ассамблеях СНГ и ОДКБ.

В ряд межпарламентских групп дружбы вместо Ванецяна предложено включить действующих членов фракции.