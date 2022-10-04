В Казахстане может появиться специальное агентство по кибербезопасности

4 окт. 10:26

Вопросами кибербезопасности в Казахстане должно заниматься отдельное агентство, считает руководитель центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев, пишет МИА "Казинформ".

За кибератаками в Казахстане "могут стоять как правительственные хакеры других стран, так и небольшие хакерские группировки", заявил он, добавив, что выяснить это "довольно сложно".

Сатиев полагает, что молодые специалисты, пользуясь тем или иным поводом, собираются в хакерских Telegram-чатах и договариваются проводить DDoS -атаку на Казахстан.

"Наша страна в рейтинге ООН в индексе киберготовности поднялась со 118 места на 31. Однако в Казахстане необходимо создать агентство по кибербезопасности. Это правильный мировой тренд, когда в стране есть отдельный орган, который подчиняется либо Главе государства, либо Совету безопасности, который занимается вопросами кибербезопасности", - заявил Сатиев.