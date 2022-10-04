Поставки российский нефти в Индию выросли за месяц на 18%

4 окт. 10:04

В сентябре импорт Индией нефти из России увеличился на более чем 18%, РФ стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в страну, пишет газета The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa.

В прошлом месяце Индия ежедневно импортировала по 879 тыс баррелей российского топлива, это на 18,5% больше, чем в августе. В результате Россия вышла на второе место после Саудовской Аравии по объемам нефти, поставляемой в Индию. По итогам 2021 года Россия среди поставщиков занимала девятое место.

Потребности Индии в энергоносителях на 85% обеспечиваются импортом. По данным издания, "Индия может закупать в текущем квартале больше российской нефти в связи с сезонным ростом внутреннего спроса". Ожидается, что доля российской нефти на рынке Индии "может продолжить рост, если Евросоюз сдержит свое обещание запретить импорт российской нефти с декабря".