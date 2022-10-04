В московских аэропортах отменили и задержали десятки авиарейсов

4 окт. 10:00

В аэропортах Москвы сегодня, 4 октября, задержали и отменили в общей сложности более 40 рейсов, - сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов "Яндекс.Расписание".

Известно, что в Домодедово задержаны 6 рейсов, вылет еще 11 отменен. Во Внуково задержаны 7 самолетов, отправление 11 отменили. В Шереметьево задержан вылет 6 авиарейсов. Всего изменения в расписании коснулись 41 рейса.

Данных о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет.

Причины изменения времени вылета десятков лайнеров не сообщаются.