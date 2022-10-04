Источник в Анкаре прокомментировал переговоры по поставкам российского газа

4 окт. 9:42

Россия и Турция, действительно, ведут переговоры по поставкам российского газа, но не из-за отсрочки платежей, а из-за цены, об этом сообщил источник в Анкаре, комментируя соответствующие публикации.

"Речь идет не об отсрочке, а о цене, ведь раньше в контрактах учитывались котировки европейских бирж, цена была высокая. Сейчас условия поменялись, как известно, достигнуто соглашение о частичной оплате газа в рублях". - цитирует его РИА Новости.

Источник подчеркнул, что никаких сложностей в переговорах не возникает, "все основывается на доверии и отношении" глав государств.

Напомним, накануне агентство "Блумберг" сообщило со ссылкой на источники, что Анкара попросила Москву отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, чтобы смягчить экономический ущерб от роста цен на энергоносители.