Непогода в Москве повалила свыше 70 деревьев, есть пострадавшие

4 окт. 9:34

За сутки в Москве сильный ветер повалил свыше 70 деревьев, пострадали в непогоду четыре человека, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В разных районах города было повалено более 70 деревьев, повреждения получили порядка 45 автомобилей. Пострадали четыре человека, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Порывы ветра в Москве достигали 17 м/с, местами по столице за сутки выпало более 50% месячной нормы осадков.

Официальных данных о размере ущерба, нанесенного непогодой пока не поступало.