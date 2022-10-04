В Казахстане утверждены даты религиозных праздников

4 окт. 9:24

Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана утвердил график религиозных праздников на 2023 год.

Согласно документу, священный месяц Рамазан (Рамадан) начнется 23 марта. Ночь Могущества и Предопределения (Кадыр тун) выпадает на ночь с 17 на 18 апреля, а Ораза айт (Ураза байрам) - 21 апреля. Первый день Курбан-айта (Курбан байрам) приходится на 28 июня, - передает Sputnik Казахстан.

Начало месяцев по Хиджре было определено на основе данных международных центров астрономических исследований, однако в муфтияте предупредили, что точные даты религиозных праздников могут меняться в зависимости от видимости новолуния.