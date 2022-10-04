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Турция будет сотрудничать с Ливией в области углеводородов

Турция будет сотрудничать с Ливией в области углеводородов

Ливийский премьер Абдулхамид Дибейбе дал высокую оценку приезду турецкой делегации в Триполи и договоренностям, подписанным в ходе данного визита.

Как написал Дибейбе в своем Twitter, Триполи рад подписанию соглашений с Анкарой, которые служат интересам ливийского народа.

Он подчеркнул, что Ливия согласна мобилизовать международную поддержку, необходимую для проведения выборов. "Приветствую тех, кто желает дружбы с нашим народом и уважает единство нашей страны, и осуждаю тех, кто поддерживает войну и раскол", - добавил премьер.

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