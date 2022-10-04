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Секретарь Совбеза Армении обсудил со спецпредставителем генсека НАТО армяно-азербайджанские отношения

Секретарь Совбеза Армении обсудил со спецпредставителем генсека НАТО армяно-азербайджанские отношения

Спецпредставитель генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провели переговоры.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и ход переговоров между Арменией и Азербайджаном после встречи министров иностранных дел двух стран, прошедшей в воскресенье в Женеве.

Коломина написал в соцсетях, что Североатлантический альянс поддерживает нормализацию отношений между этими странами, передает Sputnik Армения.

Напомним, накануне Армен Григорян провел встречу с комитетом заместителей постоянных представителей государств-членов при НАТО (DPRC).

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