Армянские военные снова обстреляли позиции армии Азербайджана

4 окт. 9:01

Накануне вечером и минувшей ночью подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Субатан, Йухары Шорджа и Истису Басаркечярского района, а также Чинарлы и Колагир Товузгалинского района, вели интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Зивель, Зяйлик и Истису Кельбаджарского района, а также Агдам и Гаралар Товузского района, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

Вся ответственность за целенаправленное нагнетание обстановки лежит на военно-политическом руководстве Армении, - добавили в министерстве обороны Азербайджана.