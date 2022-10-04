Пожар на химзаводе в Узбекистане привел к взрыву

4 окт. 8:58

Сегодня утром на территории АО "Максам-Чирчик", второго по величине производителя азотных удобрений в Узбекистане, в Чирчике Ташкентской области, в результате пожара произошел взрыв, - сообщает областной хокимият (администрация).

"Примерно в 08:30 (06:30 мск) в цехе синтеза завода №5 предприятия "Максам-Чирчик" в Чирчике Ташкентской области произошел пожар, который привел к взрыву", - говорится в сообщении в Telegram-канале хокимията, передает РИА Новости.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и техника, предпринимаются меры по локализации и ликвидации огня, выясняются последствия происшествия, - сообщили в пресс-службе МЧС Узбекистана.