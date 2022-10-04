В оружейном магазине в Костанае прогремел взрыв

4 окт. 8:43

Накануне в оружейном магазине "Оружейная палата" в Костанае на севере Казахстана прогремел взрыв, вслед за которым начался пожар, погибли четыре человека, - сообщила сегодня пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

ЧП произошло из-за нарушения при обращении с порохом, в результате пострадали 11 человек, из которых четверо погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома, - передает РИА Новости.

"Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 кг пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи. Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару. Сейчас следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.