Жителей столичного региона ждут кратковременные дожди

4 окт. 8:27

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода с небольшими прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода ожидается облачная с небольшими прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха плюс 11 градусов в Москве, плюс 7-12 градусов в Подмосковье", - рассказал Леус, отметив, что сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, перемещение которого через регион ожидается во второй половине дня, а затем Москва и окрестности окажутся в тыловой холодной части циклона, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть южный, порывистый, его скорость составит 5-10 м/с, атмосферное давление будет слабо расти, барометры покажут 743 мм рт ст, что ниже нормы, - добавил синоптик.