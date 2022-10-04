Мальдивы открываются для туристов из Казахстана

4 окт. 8:15

Между Казахстаном и Мальдивской республикой подписан документ, предусматривающий возможность выполнения семи регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, - сообщили в комитете гражданской авиации (КГА) страны.

Документ подписали министр транспорта и гражданской авиации Мальдив Айшат Нахула и председатель КГА Казахстана Талгат Ластаев, - передает Sputnik Казахстан.

Ранее между странами выполнялись только чартерные рейсы, поскольку у обоих государств не было правовой базы для регулярного авиасообщения.

Документ, формирующий ее, был подписан в рамках 41-й сессии Международной организации гражданской авиации (ИКАО).