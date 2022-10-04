Илона Маска пригласили в Крым

4 окт. 7:57

Крым открыт для визита американского предпринимателя Илона Маска, который высказался по поводу конфликта на Украине, - заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крым всегда был российским, и Маск может посетить российский полуостров, показав всему миру, что это исконно русская земля и действительно оказалась в составе Украины по грубейшей исторической ошибке. Мы готовы его принять и приглашаем", - сказал Гемпель, передает РИА Новости.

Россия неоднократно предлагала варианты по предотвращению и урегулированию конфликта на Украине, но ни киевское руководство, ни его американские покровители не хотели это воспринимать всерьез, - отметил Гемпель.

"План Маска слегка запоздалый. На освобожденных территориях люди сделали свой исторический выбор и стали гражданами новых субъектов Российской Федерации. Маску следовало бы в свой план добавить самый главный пункт, предложив нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским безоговорочную капитуляцию", - подчеркнул Гемпель.

Напомним, ранее Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.