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США готовят новые антииранские санкции

США готовят новые антииранские санкции

Уже на этой неделе США введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране, - говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

"Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства", - заявил Байден, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты также привлекают к ответственности иранских официальных лиц и организации, такие как полиция нравов, которые несут ответственность за применение насилия для подавления гражданского общества", - сказал американский президент.

"Мы продолжим привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать", - добавил Байден.

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