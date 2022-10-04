США готовят новые антииранские санкции

4 окт. 7:45

Уже на этой неделе США введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране, - говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

"Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства", - заявил Байден, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты также привлекают к ответственности иранских официальных лиц и организации, такие как полиция нравов, которые несут ответственность за применение насилия для подавления гражданского общества", - сказал американский президент.

"Мы продолжим привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать", - добавил Байден.