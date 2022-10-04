Турция будет получать ежегодно $200 млн за проход судов через свои проливы

4 окт. 7:29

Ежегодные доходы Турции от сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы составят порядка $200 млн, - сообщил глава Минтранса страны Адиль Караисмаилоглу в эфире телеканала CNN Türk.

На текущей неделе планируется увеличить сумму сборов, которая остается неизменной с 1983 года и рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

"Мы обновили систему взимания сборов через проливы и объявили миру, что будем ежегодно изменять ее 1 июля. Речь идет об увеличении сборов за проход судов без остановки с $30 млн в год до $200 млн", - рассказал глава турецкого Минтранса, передает , передает ТАСС.

Напомним, при подписании Конвенции Монтре золотой франк приравняли к $0,8, теперь его стоимость увеличена до $4,08. Согласно второй статье конвенции, взимание сборов за проход судов через проливы осуществляется за медицинский контроль, маяк и услуги эвакуации судов и определяется исходя из чистого тоннажа торгового судна.