Байден собрался на второй президентский срок

4 окт. 7:13

Президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок, - сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Байден сказал об этом в сентябре, о чем Шарптон позднее сообщил сотрудникам своей некоммерческой организации.

Байден сказал: "Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь", - отметил источник, передает ТАСС.

Ранее Байден воздерживался от подобных заявлений о выдвижении своей кандидатуры, несмотря на то, что его сторонники говорили об этом.

Согласно данным опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Байдена на следующих выборах главы государства: 56% демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. За выдвижение Байдена высказались лишь 35% опрошенных демократов.

Напомним, президентские выборы в США пройдут в 2024 году.